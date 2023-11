Valges saalis saab vaadata ukraina muuseumi peohõngulist näitust

"Üle valge saali läve astudes unustad ära, et väljas on pime ja lörtsine, sest siin laulavad linnud ja õitsevad lilled," ütles üks näituse avamisel viibinud külalistest.

Vaadates näitusel välja pandud kirevaid rõivaid, vaipu, fotosid, olmeesemeid ja ehteid, sukeldud otsekui teise, võõrasse maailma. Kohe hakkavad silma mitmemeetrised lillemustriga vaibad, millega ukrainlased tavatsesid katta majade seinu, et soojem oleks. Õhemate vaipadega kaeti lavatseid. Pidurõivad aga on kui tõelised kunstiteosed, mida võiks imetleda lõputult.

Tatjana Ivuškinal on rõõmustamiseks põhjust rohkemgi kui kaks juubelit − hiljuti pälvis ta ukrainlaste maailmakongressilt Püha Vladimiri medali. See on kõrgeim autasu, millega tunnustatakse organisatsioone ja üksikisikuid nende suure panuse eest ukraina elu arendamisse diasporaas ja/või Ukraina arengusse.