Jõhvi kontserdimajas kõlab esmaspäeval 23 uut laulu

Kohtla-Järve gümnaasium korraldab kooliõpilaste ja -töötajate omaloominguliste laulude konkurssi "Väike laul suurele lavale" viiendat korda ning kolmandat aastat järjest on lugude autoreid lisaks Ida-Virumaa koolide õpilastele ja õpetajatele ka mujalt Eestist. Kolmandiku kontserdil kõlavate uute laulude autorid on Ida-Virumaa koolide õpilased ja õpetajad.

Kohtla-Järve gümnaasiumi huvi- ja projektijuht Laura Kubjas ütles, et tänavuse kontserdi teeb eriliseks, et laval on koguni kaks orkestrit. Lisaks kõigil eelnevatel aastatel lauljaid saatnud Kohtla-Järve gümnaasiumi noorteorkestrile seavad end laval sisse ka Põltsamaa muusikakooli kammerorkestri muusikud. "See annab uutele lauludele võimsama kõla ja publikule tugeva elamuse, kui muusikat teevad korraga 40 noort pillimängijat," ütles ta.

Žanriliselt on 23 uut laulu üsna erinevad, on ballaade ja käredamaid rokilugusid, aga ka rahvalaule ja koorilaule. Laulude seaded on teinud Eesti tuntud heliloojad ja orkestijuhid Tõnis Kõrvits ja Siim Aimla. Laulude esitajateks on nii autrorid ise kui ka nende valitud lauljad, kelle seas on ka Ida-Virumaa koolide õpilasi.