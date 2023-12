Henri Kaselo sõnul on tal esimese nädala jooksul Kohtla-Järve linnapeana tulnud olla linna pearaamatupidaja, lumetõrjuja ja veel paljudes rollides. Selles linnas on aastakümnetega kujunenud nõnda, et peaaegu kõik küsimused käivad linnapea laualt läbi ning igaüks tahab oma probleemidest otse linnapeale rääkida.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik