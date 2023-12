Kohtla-Järve uus linnapea Henri Kaselo: tean, et linnavalitsuse tegemised on politsei erilise tähelepanu all

Henri Kaselo sõnul on tal esimese nädala jooksul Kohtla-Järve linnapeana tulnud olla linna pearaamatupidaja, lumetõrjuja ja veel paljudes rollides. Selles linnas on aastakümnetega kujunenud nõnda, et peaaegu kõik küsimused käivad linnapea laualt läbi ning igaüks tahab oma probleemidest otse linnapeale rääkida.

Eelmisel nädalal pärast Virve Linderi umbusaldamist Kohtla-Järve uueks linnapeaks valitud sotsiaaldemokraat Henri Kaselo tahab, et tema valitsemisaja monumendiks Kohtla-Järvel saaksid eraettevõtete loodavad uued töökohad, sest teisiti oleks võimatu seda linna probleemide rägastikust välja sikutada. Samas ta teab, et seoses ulatusliku korruptsiooniskandaaliga on Kohtla-Järve linnavalitsuse tegemised politsei erilise tähelepanu all.