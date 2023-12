Kohtla-Järve lugemissaali ehivad Kiviõli muusikaõpetaja tekstiilifantaasiad

Galina Jegorova on muusik, kes on Kiviõli kunstide koolis akordioni õpetanud nelikümmend aastat. Kujutav kunst on tema hobi, milles ta on saavutanud edu − pool aastat tagasi toimus Kohtla-Järve keskraamatukogu lugemissaalis tema debüüt maalikunstnikuna. Nüüd on ta siin välja pannud oma kangatükkidest ruumiliste pannoode kollektsiooni.

Ekspositsioonis on 12 pannood, millest igaühe tegemiseks kulub vähemalt kuu aega: visandi loomine, materjalide valimine, väljalõikamine, kangaste tärgeldamine, liimimine ja õmblemine − kõik see on aja- ja töömahukas protsess. "Aasta aega tööd," kinnitas Jegorova.

Tema esimene pilt "Annuška" oli kingitus lasteaiale, kus ta omal ajal muusikajuhina töötas.

"Õmblesin selle vana jalaga õmblusmasinaga, sest uued masinad on sellise töö jaoks liiga kiired," rääkis ta. "Siis aga läksin hoogu ning lõin tuntud muinasjuttude ainetel üha uusi muinasjutulisi süžeesid. Minu piltide tegelased on pärit raamatutest, taust aga tuleb mu enda hingest, nii et ka fantaasiale jääb küllaga ruumi."

Jegorova pildid kaunistasid Kiviõli lasteaia fuajeed, kuni see paar aastat tagasi kinni pandi. "Viisin nad koju tagasi, aga kuna seintel nende jaoks ruumi pole, hoian neid panipaigas. Ehk on neid kellelgi vaja, näiteks lastekohviku kujundamiseks," loodab kunstnik.

Lugemissaali juhataja Larissa Ladanjuk märkis, et näinud nende ebatavaliste tööde fotosid, tegi ta Jegorovale ettepaneku korraldada detsembris nende juures näitus. "Külalised on nendest soojadest ja elurõõmsatest piltidest vaimustuses. 15. detsembril kell 16 toimub siin noorte muusikute traditsiooniline talvekontsert ning kindlasti lisavad need pildid sellele muinasjutulist meeleolu."

Soojad ja värvikirevad pildid köidavad nii lapsi kui ka täiskasvanuid. Foto: Peeter Lilleväli / Põhjarannik