X kammermuusikapäeval kõlab Eesti muusika

Kavas on kaks kontserti. Kell 15 esinevad Jõhvi, Ahtme, Kohtla-Järve, Narva ja Iisaku muusikakooli õpilased ja õpetajad. Ahtme kunstide kooli direktor Jana Unt rõhutas, et kontserdil kõlab eranditult Eesti muusika. Kell 17 algab pealinnast pärit nimekate külaliste kontsert: Kristina Vähi (vokaal) ja Diana Liiv (klaver) esitavad Mägi, Sisaski, Pärdi, Valgre ja teiste autorite teoseid.

Kristina Vähi on eesti ooperilaulja. Ta on lõpetanud Georg Otsa nimelise muusikakooli ning Eesti muusika- ja teatriakadeemia. Ta on olnud Estonia teatri ooperisolist ning ooperitrupi Operetta Scretta liige. Alates 2018. aastast õpetab ta muusikakoolis vokaali.

Diana Liiv on samuti lõpetanud Eesti muusika- ja teatriakadeemia. Solisti ja kammermuusikuna on ta esinenud Eestis, Lätis, Leedus, Soomes, Rootsis, Venemaal, Hollandis, Itaalias, Iisraelis ja USAs. Solistina on ta üles astunud koos Tallinna ja Tartu kammerorkestriga ning Longy sümfooniaorkestriga Bostonis ja Kaunase sümfooniaorkestriga Leedus. Ta on muusikasõprade seltsi kontsertide sarja kunstiline juht.