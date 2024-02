Kui see jutt, mida president Zelenskõi räägib, on siiras, siis juhti vahetatakse selleks, et strateegiat muuta. See ei tähenda, et senine strateegia on olnud kahjulik. Lihtsalt ta näeb, et on vaja uut lähenemist. Siiamaani tegime niimoodi, aga nüüd on vaja võtta järgmine aste ja teha järgmine samm. Sellisel juhul on täiesti aktsepteeritav, et vahetadki juhid välja. See ei ole vana ülemjuhataja Valeri Zalužnõi karistamine. Vastupidi. Ma loodan, et talle leitakse uus ja väga efektiivne roll, kus ta saab töötada Ukraina heaks. Olla näiteks presidendi eriesindaja USAs ja rääkida läbi relvaabi. Ta on hästi usaldusväärne.