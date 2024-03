Lapsena Siberisse küüditatud ja sealt abielunaisena naasnud Helve Luus: minevikku muuta ei saa ja kas tahakski?

Helve tunnistab, et vanade piltide vaatamine teeb härdaks. Näiteks ühel fotol, mis pärineb arvatavasti 1939. aasta suvest, on ta õe, ema ja emaemaga Toila surnuaial, jalgrattad kõrval. "Oleme Valastest jalgratastega surnuaiapühale tulnud, mina isa ja õde ema ratta peal, aga vanaema tuli jalgsi, pastlad jalas, ütles, et tema selle saatana sigitise selga ei istu. Mul on see päev nii selgelt meeles, sest surnuaial müüdi jäätist. Kaherattalise käru peal oli kaks tünni, ühes valge, teises kreemjäätis. Surnuaed oli peale linna ainuke koht, kus lapsed jäätist said. Valaste poest sai aga osta lahtiseid klaaskomme, milleks isa palgapäeval ikka raha andis," läheb Helve mälestustes tagasi lapsepõlve. Ta ei mäleta, et kodus oleks puudust olnud. Isa oli kaevur ja ema tegi talutöid. Pere elas vanaema talus. "Arvan, et ema oli ihaldatud pruut, sest talle läks talu kaasa. Ja ema oli noorest peast väga kena."

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik