Kohtla-Järve kunstide kooli galeriid ehivad väikeste kunstnike värvirikkad tööd

Viktoria Krivoglazova käe all käis sel õppeaastal kaks korda nädalas harjutamas 12 tüdrukut ja poissi. "Vanuse tõttu neid kunstide kooli veel ei võeta, ent joonistada tahavad nad ikka ja kunagi pole liiga vara alustada − kõik lapsed on oma olemuselt loojad. Püüan neid juhendada ise protsessi sekkumata, süstides neisse samas katsetamisjulgust, et nende siirus ja loomisrõõm alles jääksid," rääkis ta.