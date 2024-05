Tänavusel keemikute päeval astub üles Eesti popmuusikute koorekiht

Tanel Padar on üks neljast Eesti tuntud artistist, kes 25. mai õhtul keemikute päeva peol Kohtla-Järve publiku ette astub.

Tänavu 25. mail peetava Kohtla-Järve suurima rahvapeo, keemikute päeva peaesineja on bänd, mille solistid on Eesti pop- ja rokkmuusika koorekihti kuuluvad Tanel Padar, Birgit Sarrap, Uku Suviste ja Getter Jaani. Nad kõik on Eestit esindanud "Eurovisiooni" lauluvõistlusel ja Tanel Padar selle koos Dave Bentoniga 23 aastat tagasi ka võitnud.