Sillamäe Vodograi sünnipäevale saabub üle neljakümne Ukraina artisti

Sillamäe Vodograi liidri Larissa Žitniku sõnul hakkasid nad selleks tähtsaks päevaks valmistuma juba eelmisel aastal ning seadsid eesmärgiks, et sünnipäevapeol osaleksid kindlasti ka Ukraina artistid. Tänu integratsiooni sihtasutuse toetusele õnnestuski see plaan ellu viia.

Näitused ja rahvusvaheline konverents

"Selles kogus on 39 Ukraina 19.-20. sajandi rahvarõivastes nukku ja see kuulub Ukraina rekordite raamatusse," rääkis Larissa Žitnik. "Ma ei tea, kui palju nukke õnnestub Olhal siia tuua, sest teekond pole kerge, aga igal juhul on selle kogu puhul vaatamist ja uudistamist küllaga. Näitus jääb avatuks vaid kaheks päevaks, kuid loodan, et sellega jõuavad tutvuda kõik, kellele on Ukraina rahvakultuur südamelähedane."