IDA-VIRUMAA ÜRITUSED 30.05-06.06

VARIA

* Iisaku muuseumi ümbruses kella 10-17 Iisaku XX külalaat ja kontsert. Peaesineja on Karl Madis, Gaute Kivistiku "Eesti mäng", Iisaku kunstide kooli noorte ja Iisaku rahvamaja taidlejate esinemine, lõõtsamängijad. Avatud on kohvik ja söögikoht. Osta saab tööstuskaupu, taimi, puid, aiatarbeid jms. Toimub loterii muuseumi toetuseks. Laadapilet on 3 eurot, kooliealistele 2 eurot (piletiga saab tasuta muuseumisse). Kauplejate registreerimine www.iisakumuuseum.ee.