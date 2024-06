Kohtla-Järve sünnipäeval tuleb teksapidu

"Alati tahaks ju, et pidu jääks millegagi meelde. Sel korral pakkus Kohtla-Järve kultuurikeskuse loomemeeskond välja riietuda teksadesse," sõnas Kohtla-Järve kultuurikeskuse direktor Svetlana Korotkova. "Oleme kindlad, et igaühel leidub garderoobis midagi sobilikku, sest teksariie on universaalne kõigi vanusegruppide jaoks. See võib olla mis tahes: rõivad, aksessuaarid, peakatted.