Viru toidu kohvikute päeval ootab külla rekordarv kohti

Nimekirjast leiab nii tipptegijaid kui ka hobikokkasid ja just see teebki viiendat aastat toimuva Viru toidu kohvikute päeva nii eriliseks, tõdes MTÜ Kohalik Toit juhatuse liige, Varja kohviku perenaine Katrin Larens.

Ta rõõmustas, et juubeliaastal ootab külalisi rekordarv kohvikuid ja koduõuesid − kokku 27, mida on kümne võrra rohkem kui mullu. "Loodame, et kõik leiavad endale sel päeval sobiva kohviku, kus aega veeta, süüa ja nautida," märkis Katrin Larens, kes kavatseb ka ise laupäeval võimalikult palju ringi sõita.

Hooajalisest kohalikust toorainest

Viru toidu kohvikute päeva uute tulijate seast leiab Voka külas asuva Ajamasina suverestorani. "Otsustasin osaleda, kuna meie kant oli peaaegu katmata," selgitas toitlustaja Erelin Zirk, kes ärgitas kaasa lööma teisigi − nii leiab mitu kohvikut ka Toilas Pikal tänaval. "Kui kohvikuid on rohkem kui üks, on inimestel siia kanti rohkem põhjust tulla."

"Olen varem teinud nõgesega töötube ja need on inimestele hästi peale läinud. Nõges on ju vägagi kohalik tooraine, ta on ka hästi vitamiinirikas ja maitsev," rääkis Erelin Zirk, kes pakub ka näiteks metsaseenepada, oma küpsetatud juuretisega leiba ja leivamäärdeid hooaja heast-paremast. MTÜ Toila Loomekeskus viib kohapeal läbi töötube ja pakub müügiks kohalikku käsitööd.