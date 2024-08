Aivar Rihkrand rajab Sondasse kunstnike paradiisi

Seitse aastat tagasi Aivar Rihkrannal esimest korda Sondas külas käies rääkis mees, et tahaks elada oma majas ning luua seal kõik tingimused selleks, et saaks ka oma kolleegidega loodusega suhtlemise rõõme jagada. Ta plaanis luua oma kätega tõelise kunstnike paradiisi, kus saaks nii tööd teha kui ka lõõgastuda ning plenääre ja suvelaagreid pidada.

Läksime ühel ilusal suvepäeval taas Sondasse uudistama, kuidas see plaan tal edenenud on, ega tundnud maja kohe äragi: seinad on värskendatud, kerkinud on juurdeehitis... Siin on suur garaaž, saun, väike külalismaja − väljast esialgu ilmetu, kuid seest hubane. Vanad kasvuhooned on kadunud − kõik peale ühe, kus pererahvas ehitusmaterjale hoiab.