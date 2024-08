Kohtla-Järve serva kerkinud väiketuulikute tehas võtab pöördeid üles

Väiketuulikud erinevad välimuselt teada-tuntud kolmelabalistest "propelleritest" rohkem kui sajameetriste betoontornide otsas. Need on sõltuvalt võimsusest ligikaudu paarikümne meetri kõrgused metallkonstruktsioonid, mis tuule käes pööreldes elektrit toodavad. Praegu on tootmises 20kilovatised tuulikud, millest üks on püstitatud ka õue tehase juurde.