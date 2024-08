Valge saali uue hooaja avab Kiviõli kunstniku maalinäitus

Galina Jegorova on muusik ning Kiviõli kunstide koolis nelikümmend aastat akordioni õpetanud. Kujutav kunst on tema hobi, milles ta on saavutanud edu: iga tema näitus kogub rohkelt positiivset vastukaja, innustades kunstnikku oma kollektsiooni üha täiendama. Jegorova ise ütleb, et tal on põnev katsetada kõike − natüürmortidest ja maastikest kuni portreedeni välja.