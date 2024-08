Kettaheite finaal kruvis Kristjan Čehi lähedastel Jõhvis pinge üles

Orelite elutuba meenutab õdusat raamatu- ja kunstisalongi, kus teler pole tavaliselt peategelane. Aga ajutiselt on telereid lausa kaks. Üks on seinal ja näitab Kanal 2, kus jooksevad erinevad alad läbisegi. Teine pildikast seisab väärikal kirjutuslaual, vahendamas Eurosporti, kust tuleb parajasti ainult kettaheite finaal.

Teise teleri ostsid Anna Maria ja Kristjan, et saaks sporti terrassil jälgida. Kolmapäeva hilisõhtul on siiski õues rõske ja toas mõnusam, ehkki õueala on sama põnev kui Orelite maja sisemus − sealt leiab nii pubi, promenaadi, naiste paviljoni kui ka uhke kivikollektsiooni. Aga see vääriks juba eraldi lugu.