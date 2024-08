Põgenemistuba kaevanduse lõhkeainelaos paneb närvid ja nutikuse proovile

Ehkki Eestis on põgenemistoad küllaltki levinud, oli Ida-Virumaal seni ainult üks, mis asub Narvas. Neljapäeval Kohtla-Nõmmel avatud põgenemistuba on ainulaadne, kuna asub kaheksa meetri sügavusel maa all ja on seotud Kohtla kaevanduse ajalooga. Unikaalsust lisab seegi, et idee on algatanud, lahenduse välja töötanud ning põgenemistoa loonud 14-17aastased Toila valla noored.