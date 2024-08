Hispaanias abis käinud Kohtla-Järve päästja: "Ikka väga kõvad mehed ja naised töötavad seal!"

Madis Volt on sellest nädalast tagasi koduses Kohtla-Järve päästekomandos. Varustus, mida ta Hispaanias kasutas, erineb sellest, millega Eesti päästjad on harjunud. Et palavusele vastu pidada, on nii kustutusjope kui ka -püksid õhukesed ja neil on tulekindel ainult välimine kiht (Eesti päästeülikonnal on kolm kihti tulekindlat materjali). Kergem on ka kiiver suitsu ja sädemete eest kaitsvate prillide ning näomaskiga. Rakmete sisse käib 3-liitrine veepaun − joogivee kaasaskandmine on kuumas kliimas kohustuslik. Saapad peavad toetama hüppeliigest, sest sõidukiga ei pääse igale poole ligi ja jalgsi liikumist mägisel maastikul on palju.

Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik