"Noortefesti" mänguasjalaadale tuleb tänavu kauplema rekordarv müüjaid

"Noortefesti" peetakse traditsiooniliselt kooliaasta alguses, et lastel ja noortel oleks võimalus tutvuda linnas pakutavate vaba aja veetmise võimalustega ning lõbutseda: vaadata kohalike kollektiivide esinemisi ja noorte sportlaste näidisetteasteid, osaleda kutsutud külaliste ja noortekeskuse töötajate meistriklassides jpm.

Praeguseks on end festivalile osalema registreerinud 15 kollektiivi, kes oma oskusi ja andeid näidata soovivad. Noortekeskuse direktori Alissa Linteri sõnul näitab kogemus siiski, et suurim aktiivsus saabub septembri alguses. "Osalejate registreerimine alles käib ning ootame kõiki huvilisi festivalist osa võtma. Ahtme väljak on suur, leiame seal kõigile koha," kinnitas ta.

"Noortefesti" raames peetaval mänguasjalaadal tohivad kaubelda vaid lapsed ja müüdavate lelude maksumus ei tohi ületada viit eurot. Esmaspäeva hommikuks oli mänguasjadega kaubelda soovijate nimekirjas üle poolesaja inimese ning avaldusi tuleb üha juurde.

Noortekeskuse töötaja Jelena Krivodonova märkis, et mänguasjalaada traditsioonile kolm aastat tagasi alust pannes ei osanud nad isegi aimata, et see nii populaarseks kujuneb. Tema sõnul soovivad mänguasjadega kaubelda peamiselt 9-10aastased lapsed, noorim müüja aga on 3,5aastane. Tänavu on tavalisest rohkem ka neid koolilapsi, kes soovivad festivalil enda valmistatud küpsetisi müüa.

"Esialgu pole me kellelegi ära öelnud: üritame kõik kaubad ja müüjad ära mahutada, et nukud, autod ja muud lelud, millest omanikud on tüdinud, endale uue kodu leiaksid. Tavaliselt alustavad lapsed kauplemist vilkalt, hiljem aga hakkavad mänguasju üksteisega vahetama ja sageli jagavad neid ka lihtsalt laiali," rääkis ta.