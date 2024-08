JOEL GULJAVIN Julgeolekuoht pole gümnaasiumide sulgemine, vaid see, kui me ei saa eestikeelseid õpetajaid vene koolidesse

Joel Guljavini arvates tuleb üleminekul eestikeelsele õppele keskenduda sellele, et lapsed saaksid keele selgeks ning õpetajad ei peaks aine selgitamisel kergema vastupanu teed minnes vene keelele üle minema.

Joel Guljavin on koolijuhina olnud Ida-Virumaal nii kõrg-, kutse- kui põhikoolide eesotsas. Praegu, juhtides venekeelsetest peredest pärit õpilastega Narva-Jõesuu ja Sinimäe põhikooli, ütleb ta, et ei karda 1. septembrist eestikeelsele õppele üleminekut, sest tema juhitud koolid on selles suunas juba aastaid liikunud.