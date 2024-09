"STATION NARVA" Singer Vinger jõuab lõpuks Narva

Bändi laulja ja jutuvestja Hardi Volmer tõdeb, et ei Singer Vinger ega ka selle eelkäijad Päratrust ja Turist ole seni oma kontsertidega Jõhvist kaugemale saanud. "Kahjuks ei ole Narva varem kutsunud, kusjuures ma ei väsi eputamast, et me oleme samas rokk-kollektiiv, kel on ka laul Narvast," ütles Volmer, pidades silmas lugu "Aino on ainus".

Justkui pärimusmuusikaansambel

Selle laulu sõnade autor Villu Kangur on muu hulgas pannud kirja read: "Aino on tublimaid tüdrukuid Narvas, viigitud seelik tal triigitud pluus, Aino on minule igati armas, Ainoga kohtun ma õhtul kell kuus."

Singer Vingeriga saab reedel kohtuda Narva linnuse põhjaõues alates kella poole kaheksast õhtul. Hardi Volmer tunnistab, et panna üheks kontserdiks kokku kava, kui bändi repertuaaris olevate lugude hulk ulatub sajani, ei ole lihtne. Aga lugu Ainost tuleb Volmeri sõnul Narvas absoluutselt kindlasti ettekandele. "Muude lugude osas panen oma nägemuse kirja ja vaatan, mida teised bändi liikmed arvavad," sõnas ta, märkides, et ega oma tuntumate hittide esitamisest ole võimalik irduda.