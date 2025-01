IDA-VIRU HOMME Ida-Virumaal on mitu võimalikku tulevikku ja nendega tuleb tegelda praegu

Mitmest võimalikust tulevikust ja muutuste vastastikmõjudest rääkimine on eriti oluline (kohalikele) noortele. USA ravimiuurija ja lastehalvatuse vaktsiini ühe leiutaja Jonas Salki lause "Meie suurim vastutus on olla head esivanemad" pakub nii inspiratsiooni kui kainestavat filtrit, mille kaudu analüüsida praeguste sammude moraalset ja materiaalset jälge heasse (või siis kohutavasse) esivanemlusse.

Kui maalida noortele pilt ainult ühest soovitavast tulevikust ning sellesse sõidavad sisse geopoliitilised või majanduslik-kultuurilised ootamatused, siis tekitab see stressi ja põgenemissoovi. Ühine tulevikega tegelemine vähendab noorte ängi, julgustab tegutsema ja toetab enesejuhtimist. Just tegutsemisjulgus, usk arengusse ja valmidus sellega koos riske võtta on ka kohalike ettevõtjate sõnul tulevaste töötajate puhul kõige olulisemad oskused ja omadused.