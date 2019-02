Lilli Andrejev tegi küpses eas ordeniväärilise kannapöörde

Kas vahel on nii, et esimesel kohtumisel kliendiga ei paista tunneli lõpus mingit valgust, aga viimaks asi siiski laheneb?

Meenub üks hästi malbe ja armas naisterahvas, kes sattus varjupaika tänu sellele, et täiskasvanud tütar leidis meie kontakti. Ta tuli teisest linnast Jõhvi varjupaika koolis käiva pojaga. Mees hakkas last taga ajama ja kooli juures passima − eelmine kool andis isale info välja. Mäletan, et käisin lapsel autoga koolis järel.

See mees ei kloppinud ainult naist, vaid oli ka pojale noa kõri peale pannud, ähvardades, et kui ta politseisse helistab, tõmbab tal kõri läbi. Kuigi naine väga kartis meest, arvasime, et ta läheb ikkagi lõpuks koju tagasi, sest ta oli nii kauaks sellesse suhtesse kinni jäänud.

Tänu sellele, et tütar otsis koha, kuhu tulla, tegi ta siiski elus muutuse. See võttis küll kolm aastat, aga lõpuks sai ta ikkagi lahutatud ja isegi ühisvara jagatud. Ta oli päris pikalt, umbes pool aastat, varjupaigas. Nüüd on tal oma korter, käib tööl. See on selline lugu, kus silm läheb särama, kui seda naist näed, sest näha on, et inimene õitseb.

Sul on selline töö, mis tuleb koju kaasa ja mitte ainult mõtetes. Telefon 5333 2627 peab ju vastama ööpäev ringi.

Kui olen valves ja keegi helistab, siis pere juba teab, et lähen oma tuppa, panen ukse kinni ja teen vaikuses oma tööd. Öösiti helistab pigem politsei, kui keegi vajab kiiresti turvakorterit, mitte naised ise.

Oleme Karoliga [tugikeskuse-varjupaiga töötaja Karoli Põllumäe − toim.] vaheldumisi valves, ühel nädalal päeviti ja järgmisel nädalal öösiti. Nädalavahetustel on abilised, et natukenegi puhata, muidu oled kogu aeg töö sees.

Kas see uskumus, et kui lööb, siis armastab, elab ikka edasi?

Ei, tundub, et see on loomulikku surma surnud. Vähemalt kliendid seda enam ei ütle. Aga on väga kurb, kui vanad mustrid korduvad. Näiteks ei toeta ema tütart, öeldes: "Mina kannatasin ära, kannatad sina ka!"

Mida saaks riik paremini teha, et teie töö kannaks rohkem vilja ja naised vägivallaringist kergemini välja pääseksid?

Meie seadustel pole midagi viga − neid tuleb lihtsalt rakendada. Väga hea asi, mis juurde tuleb, on justiitsministeeriumis valminud ja valitsuses heaks kiidetud eelnõu, mis murrab müüdi, et vägivaldne lapsevanem on hea lapsevanem.

Eelnõu sisu on, et kui kohtus menetletakse lastega seotud hooldus-, eestkoste- või suhtlusõigust, tuleks arvestada ka lapsevanema vägivaldsust teise vanema suhtes. Oleme seda juba aastaid oodanud. Laps on automaatselt perevägivalla ohver, isegi kui vanem pole vägivaldne lapse suhtes, ja seda tuleks nii hooldusõiguse kui suhtlemiskorra määramisel arvestada.