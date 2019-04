Eks need tiitlivõistlused käivad ikka aeg-ajalt nii- või naapidi peast läbi. Aga mul ei kripelda midagi. Omal ajal oli selline hoiak, et oled vilets, kui ei võida olümpiakulda ja oled kõigest kaheksas. Kui arvestada seda, kuidas ja mis tingimustes ma alustasin, siis ma ei hakka ennast kiitma, aga need tulemused, mis ma välja jooksin, on minu silmis väga head ja osa isegi superhead.