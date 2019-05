Kohtla-Järve aasta emal Olga Portnoval on loominguline perekond

Kas aasta ema konkursi võit tuli teile ootamatult?

Muidugi, sest olin kindel, et meie linnas on palju minust väärilisemaid emasid, keda võinuks ära märkida. Kuid valiti mind. Tunnustus on alati meeldiv, ehkki arvan siiani, et midagi erilist ma ära teinud ei ole.

Kolleegid kirjutasid mulle, et ma 2019. aasta ema tiitli pälvisin, kui me lastega parajasti koolivaheajal Türgis puhkasime.

Kuidas teie pere sellisele uudisele reageeris?

Rõõmustas. Noorem poeg ütles: "Ema, sa oled äge!"

Teie laste ja õpilaste saavutuste loetelu võtaks enda alla terve lehekülje. Teie poegade viimastest edusammudest võiks esile tuua, et Daniel tunnistati konkursil "Vaba lava rock" parimaks trummariks ning ta pälvis konkursil "Trummaania" teise koha. Ta on ka üleriigilise orelimängijate konkursi võitja. German tunnistati konkursi "Meid sidus muusika" parimaks klahvpillimängijaks. Nad mõlemad õpivad suurepäraselt ja tegelevad ka spordiga. Kuidas nad seda kõike jõuavad?

Põhiline on päev õigesti ära jaotada. Kui laps on millestki tõepoolest haaratud, siis õnnestub tal kindlasti kõik. Peale üldharidus- ja muusikakoolis õppimise on minu pojad alati ka spordiga tegelnud: väikesena käisid ujumas, seejärel harrastasid võistlustantse − algul Tatjana ja Andrei Mitrofanovi juures, hiljem läksid üle klubisse Stiil Maria Kozlova juurde. Neil läks seal väga hästi, kuid minu suureks kurvastuseks otsustasid nad mõlemad tänavu ümber lülituda "mehelikumatele" spordialadele: noorem läks karatesse, kus talle väga meeldib, ning vanem jätkas ujumist.

Vanemlikku autoriteeti te laste huvialade valikul ei rakendanud?

Oleme abikaasaga seisukohal, et lapsed peavad ise endale huviala valima. Proovima seda, mida ise tahavad. Meie ülesanne on tagada neile selleks kõik võimalused. Minule endale meeldis tantsimine palju rohkem, me käisime võistlustel − seal valitseb eriline atmosfäär... Kahju, et nad otsustasid spordiala vahetada, kuid see on nende valik.

Kui German muusikakooli läks, seisin just mina hea selle eest, et ta hakkaks õppima klaverit. Ei tea, kas tegime õigesti, aga Danielil lasime endal valida: käisime mitmetes klassides ja tundides ning ta valis viiuli. Hiljem otsustasime üheskoos, et tuleks siiski ka klaverimäng selgeks õppida, seepärast asus ta veel ühte osakonda õppima. Hiljuti avati Ahtme kunstide koolis orelimuusika eriala − Daniel asus ka sinna õppima ning võitis juba esimesel aastal üleriigilise konkursi.

Kodus on meil olemas ka kitarr − mõlemad pojad musitseerivad meelsasti.

Kui miski ikka meeldib, siis leiab selleks ka aega. Päev on ilusti ära jaotatud ning kõik jõuavad kõike. Ma pole neid kordagi kuulnud ütlemas, et "millal see ometi lõpeb? Olen täna väsinud, ei lähe...". Vastupidi, German lõpetab tänavu muusikakooli 7. klassi, kuid muusikaga tegelemist ei jäta − läheb 8. klassi.

Pojad on teil iseseisvad?