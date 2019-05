Põhjamaade Ministrite Nõukogu sai Narvas uued ruumid

"Narva on huvitava ajaloo ja ainulaadse geograafilise asukohaga linn. Just seepärast tegutseb Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus piirkonnas juba neli aastat ning loob koostöösilda Põhjala ja Ida-Virumaa venekeelse kogukonna vahel. Mul on hea meel, et projekti rahastatakse veel vähemalt kaks aastat," ütles Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse direktor Christer Haglund.

Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse Narva filiaali programmi koordinaator on Jevgeni Timoštšuk. "Kuna linna elanikel ega külalistel pole ühtset arusaama, mis on Narva oma bränd, kutsume elanikke aktiivselt kaasa rääkima ning arvamust avaldama. Mõistagi ei ole see meil esimene kord Narva brändist rääkida. Kuna me ei ole siiani jõudnud ühise nimetajani, tähendab see vaid seda, et on vaja taas kokku tulla ja teemat arutada seni, kuni leiame lahenduse," ütles ta.