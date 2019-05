Noor rattur sõitis autole otsa

Buss pidurdas, sõitja kukkus

Kiviõlis löödi noorukit

13. mail teatati, et Kiviõli linnas Keskpuiesteel löödi 16aastast noormeest.

Jõhvis varastati telefon

13. mail teatati, et Jõhvis Rakvere tänaval omastati mobiiltelefon One. Kahju on 500 eurot.