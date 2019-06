Tüdrukud sõjaväes nannipunni tiitlit ei kanna

Tõkke seevastu rääkis: "Minu vanemad olid väga uhked ja käivad, ninad püsti, sest nende tütar on sõjaväes," lisades, et ka kõik naissoost sõbrad olid väga toetavad ja leidsid, et just nii ägedad need Eesti naised ongi.

Relvade puhastamine on tüdrukutel sama käpas kui nõudepesu. FOTO: Matti Kämärä / Põhjarannik

Virisevad meestest vähem

Kõik neli on seda meelt, et kui poisid ongi füüsiliselt üle, siis vastupidavust, leplikkust, paindlikkust ja distsipliini on naistes rohkem. Ja kindlasti virisevad nad vähem kui poisid. "Võib-olla on asi motivatsioonis," leiab Tõkke, lisades, et sunni korras sõjaväkke saadetud poisid virisevad iga asja üle. Utsitasid tüdrukuidki pärast kolme esimest teenistuskuud loobuma. Ka Murumets tunnistab, et raske on säilitada motivatsiooni pidevalt virisevas seltskonnas. "Katsu sa ise edasi panna, kui kogu aeg räägitakse, kui mõttetu koht see on," rääkis ta.

Poiste kihutustöö aga vilja ei kandnud ja kõik tüdrukud otsustasid kolme kuu möödudes jätkata. Enam nad loobuda ei saa.

Kui Tõkke ei kaalunudki poolelijätmist, siis Murumäe tunnistas, et temal käis küll mõte peast läbi. "Sõbranna oli mul väga tore, ütles, et kui ei meeldi, siis tulegi ära ja see on okei," rääkis ta. Õnneks läks talvel metsas 20 kraadiga tulnud loobumismõte soojas kasarmus meelest ära ja nii see jäi.

Kõik neli on seda meelt, et kõige suurem katsumus üleüldse on talvises metsas asjal käia, kui sul on mitu kihti riideid ja ainult viis minutit aega, et ennast lahti koorida ja siis uuesti sisse pakkida. "Muide, Ida-Virumaa metsad on väga avara planeeringuga," itsitab Murumets. Poistel on selles ikka selge eelis.

Naisena eeliseid ei anta

Ehkki tagasihoidlik meik on metsas lubatud, tüdrukud seda ei tee. See on lihtsalt ebamugav. "Ega ma enne ka mingi suur meikija ei olnud, aga kulmud ja ripsmed olid ikka tehtud," rääkis Tõkke. Nüüd jääb ripsmete värvimine linnaloa ajaks. Siis tehakse neid asju, mis tavalise tsiviilelu juurde kuulub: ollakse kodus, käiakse sõpradega väljas.

Poisid on nende kõrval aega teenivate tüdrukutega harjunud. Uurisid küll kogu aeg, miks nad seal on, aga olid pigem toetavad. Natuke sõltub see ka rühmast ja rühmakaaslastest. "Ma mäletan, et kui oli päris esimene metsaskäik, siis poisid ütlesid, et teeme nii, et tüdrukud ei pea ahjuvalves olema, aga kahjuks see oligi ainult üks kord," räägib Murumets, et pigem lükatakse tüdrukud nüüd ette: kõige halvemal ajal ahjuvalvesse ja patrulli. Aga tüdrukutel saab kõik tehtud.

Alates juunist on nende teenistuskohad aga erinevad. Tõkke läheb küberväejuhatusse strateegilise kommunikatsiooni keskusesse, Murumets staabisidepataljoni. Viks ja Hera lähevad Tapale. Millisesse väeossa, seda nad veel ei tea. Võib-olla suurtükiväkke, mis oli Viksi esialgne unistus. "Mulle lihtsalt meeldivad suured relvad," tunnistab ta.