Kuidas Saaremaa tüdruk Kiviõlisse ära armus

Kiviõli seikluskeskuse kohta ütleb Iti-Jantra Metsamaa, et seal on loodud ideaalsed võimalused, saamaks koos pere, sõprade või töökaaslastega ägedaid elamusi.

Rahvasuu teab rääkida, et ansambli HU loos "Depressiivsed Eesti väikelinnad" peetakse masendava koha all silmas eelkõige Kiviõli. Seda muidu toredat laulu laulva Hannaliisa Uusmaaga pole aga üldse nõus Saaremaalt pärit Ita-Jantra Metsamaa, kes valis Viljandi kultuuriakadeemias õppides päris vabatahtlikult oma praktikakohaks just kõnealuse "depressiivse väikelinna" ning töötab praegu juba sama linnakese seikluskeskuses.