Kui Põhjarannik eelmise nädala kolmapäeva õhtul mõni minut enne kella seitset õhtul Toila seltsimaja juurde jõudis, oli selle juures nii vaikne, et võis tekkida tunne, et koht või aeg on segamini aetud. Aga täpselt mõne minuti jooksul tekkis maja juurde kamp toredat rahvast, kel on plaanis 27. juunil kell 19 sealsamas välja tulla teatritükiga "Punane kukk ja valged kitsed".