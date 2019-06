Juba sel laupäeval kaigub Kohtla-Nõmmel taas "Mägede hääl"

Tänavuse "Mägede hääle" ligi 40 artisti ja DJd esinevad neljal laval, milleks on suures tsirkusetelgis asuv pealava Kohtla-Raju, uut skate-parki sisse õnnistav Rulapargi lava, peosarja Tjuun In staap Katlamaja ning veidramaid võnkeid väljutav Kaevuripuhvet. Tsirkusetelk, mis mahutab rohkem kui 300pealise publiku, tagab selle, et festival on nii-öelda ilmakindel.