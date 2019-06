Laulupeotuli puges idavirulaste südamesse

"Kes oleks uskunud, et selline püha asi nagu laulupeotuli jõuab siia õue peale, kus ma väikese poisina ringi jooksin. Mul on hea meel, et ema ja isa, kes on jäänud truuks Virumaale, näevad seda. Elagu laulupidu! Tundke ennast nagu kodus!" kuulutab armastatud dirigent ja peab ise minema kiirustama.

"Meil on suhteliselt vähe traditsioone ja need mõnedki, mis on − tuleb tunnistada, et rahvas neid eriti meeles ei pea. Olgu see vabariigi aastapäev või võidupüha − välja tulevad põhiliselt ametnikud. Aga meil on vähemalt üks traditsioon, mida kõik armastavad ja tähistavad. See on laulupidu. See, et tuld on vastu võtmas ja ära saatmas nii palju inimesi, näitab, et me tõesti hoolime sellest traditsioonist."