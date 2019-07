Kolmas "Mägede hääl" oli täpselt selline, nagu korraldaja unistas

"Kord saab põlevkivitööstus otsa ja siis on vaja päikesepaneele. Aga kaevandusmuuseum on väga lahe paik. Siin valitseb selline kaevandusšahti vibe − võimaluse korral laskume ka maa alla. Ida-Virus ringi liikudes tundub, nagu olekski tegu õudusfilmi võttepaigaga: nii palju on põnevaid ja kummituslikke mahajäetud tehaseid ja maju," räägib sõnakas neiu, kes kohe asub tööle juhatajana Eesti esimeses CBD-kanepipoes Sativa Store. Ses mõttes on sümboolne, et enne noorte esinemist mängitati Bob Marley mõnusat muusikat.

Raul Saaremetsa sõnul on "Mägede hääle" festivali peaesineja festivali lahe atmosfäär ise. FOTO: Aleksander Kelpman

"Parim festival ever"

Toila abivallavanem Kerda Eiert leiab, et "Mägede hääl" on üks selliseid festivale, mida peab iga inimene ise kogema. "See õhkkond, mis festivali jooksul tekkis, on tegelikult kirjeldamatu. Need inimesed, see muusika ja kogu keskkond sobitusid üheks tervikuks. Loodan väga, et Ivaril ja Raulil [Saaremets − toim.] jätkub motivatsiooni seda festivali jätkata, kuna nii Toila valla kui ka terve Ida-Viru jaoks on tegemist ühe tähtsündmusega."

Äsjane "Mägede hääl" läks Toila valla ajalukku ka sellega, et festivaliga koos avati Kohtla-Nõmmel uus rulapark. Toila valla jaoks oli see Eierti sõnul väga oluline sündmus. Esmalt juba selle tõttu, et rulapargi teema tekitas alguses kogukonnas mitmeid küsimusi − just eelkõige oma asukoha tõttu; valla eri paigad oleks seda loomulikult hea meelega enda juures näinud.

"Mul on väga hea meel tõdeda, et noored on skate-pargi kaevandusmuuseumi territooriumil omaks võtnud ning see on leidnud juba täna palju kasutust. Oleme planeerinud soetada Kohtla-Nõmme noortekeskusesse mõned komplektid rulasid koos turvavarustusega, et noored saaksid alguses ise katsetada ja proovida. Lisaks soovime suve jooksul kaasata oma ala tegijaid, kes näitaksid kohalikele noortele skate-pargi võimalusi," ütles Eiert.

Rulapargi juures astusid "Mägede hääle" ajal Haigla Rulapargi laval üles sellised artistid nagu Sk8 & Haigla DJs, Luurel Varas, Ki En Ra & Sammalhabe, Haigla DJd, samuti tegid seal DJ-seti Ukraina ansambli Chillera liikmed.

Kas järgmisel aastal toimub "Mägede hääl" samal ajal ja samas kohas, nagu öeldakse? "Tuleviku kohta on veel muidugi vara öelda. Enne peab puhkama ja alles siis mõtlema, et kas, kuidas ja kus. Ei tahaks jääda copy-paste'ima üht ja sama asja, vaid kulgeda ikka edasi ning pakkuda välja uut ja huvitavat: nagu sel aastal olid meie tsirkusetelgis asunud pealava ning vinge skate-park," ütleb Murd ja lisab, et "Mägede hääl" pole tingimata kaevandusmuuseumiga laulatatud ja võib toimuda ka mõnes teises ägedas Ida-Virumaa paigas.

See, mille puuduse all maakond ei kannata, ongi ägedad paigad, kus ägedaid asju teha!

Odessa "jahutid" armusid "Mägede häälde"