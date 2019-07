Kahekümnendaks tantsupeoks ellukutsutud pererühmadel on palju häid külgi, aga üks on selline, millele pealavastaja Vaike Rajaste ei osanud ilmselt mõeldagi: laste koduigatsuse pisarad kuivavad kokku, kui vanemad on nendega pealinnas tantsimas kaasas.