TOOMAS LUMAN Kahjuks valija ei mõtle, kust tulevad poliitikute lubatud pudrumäed

Ma vaataks seda kahest aspektist. Esiteks, et riigi valitsus sellise initsiatiiviga välja on tulnud ja selle kallal töötab, on vaieldamatult positiivne ja teeb rõõmu. Aga kui me vaatame, kui kiiresti need muutused võiksid aset leida, siis isiklikult arvan, et bürokraatide ehk poliitika kujundamise aparaadi mehitatuse arvuline kohene vähendamine annaks suuremat efekti. Sellepärast, et kui me teeme otsuse, et me ühe nõude või regulatsiooni tühistame, siis me peame asuma muutma seadusandlike normide tekste. Olgu need siis seadused, määrused või muud dokumendid − me peame need tekstid ära muutma. Järelikult peab need tekstid keegi koostama. Ja kõige suurema tõenäosusega hakkavad neid tekste koostama needsamad bürokraadid, kes praegu neid nõudmisi jälgivad, järgivad, nende täitmist kontrollivad jne.