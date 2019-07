Sõnajalad: Aidu tuulepargi ümber toimuv on absurd!

Kaitseministeerium ütleb, et teie tuulikud segavad NATO radarit, tehnilise järelevalve amet ütleb, et kaks püsti pandud tuulikut ei vasta nõuetele, ja üldse on kohaliku omavalitsuse välja antud ehitusluba justiitsministeeriumi arvates ebaseaduslikult väljastatud. Kas teie olete ainsad tuuleparkide arendajad, kellega riik nii protsessib?

A.S.: Nad võitlevad ju kõigi vastu: alles oli Varja tuulepark kohtus, siis Päite-Vaivina tuulepark, enne seda Purtse tuulepark. Kõik projektid, mis Virumaal on, välja arvatud Eesti Energia projektid, on jõudnud kohtuvaidlusteni, kõik lõppenud vaidlused on riik senini kaotanud. Riik ei saa endale sellist mainekahju lubada. Kui on üks Kellavere radar, mis on tegelikult üks väike punn posti otsas...