Kaitseministeeriumi kantsler: selliseid tuulikuid nagu Aidus pole keegi kunagi kooskõlastanud

Tegemist on rajatistega, mille ehitamine ja kooskõlastamine käib riigi ja kohaliku omavalitsuse reeglite alla. Selle arenduse puhul on nendest reeglitest oluliselt mööda mindud. Selliste tehniliste omadustega tuulikute ehitamiseks pole kaitseministeeriumilt kunagi kooskõlastust küsitud. Kaitseministeeriumi-poolne kooskõlastamise kohustus on seotud meiepoolse kohustusega tagada Eesti sõjalise kaitse jaoks vajalike eelhoiatussüsteemide töökord. Ja see on vaidluse põhisisu.