Kuigi Martin Repinski kinnitas korduvalt Niina Neglasonile ja teistele opositsiooni esindajatele, et tema või Jekaterina Vassiljeva häälega võib Jõhvi võimupöördel arvestada, tegelikult nii ei olnud.

Kui neljapäeva õhtupoolikul asusid Jõhvi vallavolikogu saadikud hääletama umbusaldusavaldusi praegustele võimudele, oli juba ette teada, et need kukuvad läbi, sest võimupöörde põhiline algataja Martin Repinski oli ise volikogust sääred teinud ja hommikul teatanud, et vallavõim jääb püsima.