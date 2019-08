"Siit tammi pealt on hästi näha, milline oli jõgi enne," viitab Kohtla jõge reostusest puhastava Pinnasepuhastuse OÜ projektijuht Tarvo Klaasimäe paremale, kus pigiselt mustav jõesäng on juba veest tühjaks lastud, "ja milline on see pärast," näitab ta vasakule, kus kopp parajasti puhastatud sängi kaldaid lihvib.