Mare Roosileht – põlevkivilinna hariduselu mõjukaim naine

Mare Roosileht ütleb, et tal on kogu aeg olnud põnev tööelu. See saab nüüd uue vaatuse Virumaa kolledži direktorina.

Mare Roosileht juhib 1. septembrist Tallinna tehnikaülikooli Virumaa kolledžit ja teda võib pidada vastsündinud Kohtla-Järve gümnaasiumi ristiemaks. Tema unistus on, et noored ihaldaksid inseneriharidust, sest see on vajalik nii Eestile kui avab ka neile endile kõik uksed. "Insener saab olla näitleja ja poeet, aga vastupidi mitte."