Mairo Rääsk (paremal) ütles, et Tartus pole ajarännak kedagi ükskõikseks jätnud. "Ka Oru pargis saab virtuaalreaalse rakendusega anda kogukonnale ja turistidele tagasi midagi sellist, mida ei ole füüsiliselt kuidagi võimalik enam taastada." Rääsk lisas, et isegi kui loss kunagi uuesti üles ehitataks, oleks see uus hoone, mitte 19. sajandi lõpus jõukale Peterburi kaupmehele Grigori Jelissejevile ehitatud villa, millest sai 1930. aastatel Eesti Vabariigi presidendi suveresidents.

FOTO: Uku Peterson