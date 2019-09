Volikogu liikme firma jättis Jõhvi promenaadi ehituse pooleli ja sai vallalt veel ka hüvitust

Grafi firma tööd tauninud ametnikud tagandatakse

Kui küsida Kauri käest, kas see oli Grafi nõudmine, hakkab ta naerma. "Mingit vandenõu siin ei ole," tõdeb ta ning kinnitab, et tegu on vallavalitsuse struktuuri muutmisega, ja kiidab Männistet hea töö eest. "Loobun järk-järgult nõunikest, vallavanemal pole neid nii palju vaja. On vaja tugevdada hoopis vastavaid osakondi."

Töö ülevõtmisega on olnud segadust

RTS Infraehituse juhatuse liige Rein-Erik Kaar ütles reedel Põhjarannikule, et selles hanke puhul on olnud seoses poolelijäänud töö ülevõtmisega üksjagu segadust. "See on sellistel puhkudel tavaline," sõnas ta, lubades, et varsti hakkavad objektil toimuma nähtavad muutused. Üks esimesi töid on kontserdimaja parklate ehitamine. Ta märkis, et kuna töid tuleb teha ka kontserdimaja ees, siis mingil ajal tekib külastajatele lisaebamugavusi. "Kuid oleme kontserdimaja inimestega arutanud, kuidas seda võimalikult valutult teha."