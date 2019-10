Äsjasel Ida-Virumaa haridusgalal tunnistati aasta gümnaasiumiõpetajaks Jõhvi gümnaasiumi keemiaõpetaja Kristelle Kaarmaa, kes käesolevast õppeaastast on ka kooli õppejuht. Põhjarannik uurib, mis paneb Kristellel silma särama. Kuidas on olla õpetaja koolis, kus suurem osa õpilasi pole eesti peredest?

Tellijale

On 2006. aasta september ja üks noor, just oma õpetajakarjääri alustanud õpetaja on maha saanud töölt lahkumise avalduse kirjutamisega.