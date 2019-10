Tervishoiu kõrgkool kutsus inimesi riivitud porgandit sööma ja ohtralt liikuma

Konverentsi korraldanud Olesja Zeel lootis, et nende kooli tudengite tervislikke eluviise propageerivate ettekannete mõjul teevad kõik kohal olnud noored vähemalt paar päeva kohustuslikud 10 000 sammu päevas ning nende menüüst kaob osa toiduaineid. "Ettekanne, kus oli juttu sellest, mida peab toidu valimisel silmas pidama ning milliseid koostisosi ja märke vaatama, tekitas väga suurt huvi," tõdes ta.

Zeeli sõnul on nad kasutanud tervisekonverentsi oma sünnipäeva tähistamiseks juba pikka aega. Lisaks tähistatakse samal päeval ülemaailmset südame taaskäivitamise päeva, mis sobib tervislike eluviiside teemaga.

"Oleme tervisliku toitumise ja liikumise teema valinud oma südameasjaks. Eestis on peamised suremise põhjused seotud just selliste haigustega, mida on võimalik ennetada," ütles Zeel.