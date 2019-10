Suuremeelne Eesti riik maksab taasiseisvumise vastastele 3000 eurot pensioni

Kommunist pole vaateid muutnud

Zahharov on pettunud, et rahvusvaheline poliitika on lõhkunud kunagised sidemed. «Pole enam võimalik tunda end suure riigi, deržaava kodanikuna,» ei varja ta oma suurriiklikke hoiakuid.

Staažika kommunistina, kelle parteiline karjäär sai alguse 1975. aastal Tartu kontrollaparaaditehases, tunnistab ta, et pole oma vaateid muutnud. «Leian, et tulevik kuulub vasakpoolsetele. Ma ei suuda omaks võtta liberalismi. Mingi piirini on see hea, aga kui see tungib juba peresuhetesse... Olen nõus, et poliitika peab olema avatud, aga sedagi kindlates piirides. Iga reainimene ei suuda kõigist peensustest aru saada,» arutles ta.

Nikolai Zahharov tõdeb, et Leedu ja Lätiga võrreldes on Eesti parema heaoluga riik. «Aga paljusid asju tehakse siin nii, et see pole hea Eestile, vaid on kasulik läänele ja Ameerikale,» leiab ta, märkides, et Eesti on lääne poole hoides kaotanud palju oma potentsiaalist ja kui Euroopa Liidu toetus väheneb, läheb raskeks. «Pole enam näiteks Kreenholmi ja muid ettevõtteid, kelle toodang oli laialt nõutud. Vanasti oli palju head Eesti nahkehistööd, nüüd ei leia seda poodidest kusagilt, seal on põhiliselt Türgi kaubad.»

Eesti riik on 2002. aastal pensioniikka jõudnud Nikolai Zahharovi vastu helde olnud ja võimaldanud nautida vanaduspõlve muretumalt mis tahes pensionisammaste reklaamidest. Riigikogu kantselei andmetel maksti talle näiteks aastatel 2002–2017 eripensionina kokku 404 813 eurot, millest pärast maksude mahaarvamist sai ta kätte 325 779 eurot. Kui arvata juurde ka kahe viimase aasta summad, mis alates tänavusest aprillist ületasid iga kuu juba 3000 euro piiri, siis läheneb Eesti maksumaksjate poolt vaba Eesti vastu võidelnud mehele makstud pensioniraha kogusumma poole miljoni euroni.

Kui järgmise aasta 1. aprillist tõuseb Eesti keskmine pension 528 euroni, siis sama summat, mida Zahharov on Eesti riigilt saanud 18 aastaga, peaks tavaline pensionär ootama ligemale 80 aastat.

Koit Raud: «Tuleb ära kannatada»

«Valus on,» ütleb lühidalt endine ülemnõukogu saadik Koit Raud selle kohta, et need saadikud, kellega ta omal ajal Eesti iseseisvumise nimel piike murdis, on pensionirahaga üle külvatud samaväärselt nendega, kes Eesti vabaks hääletasid. «Aga pole midagi parata − tuleb ära kannatada. Eesti näitab sellega, et on õigusriik.»

Riigikogu liikmete pensioni ja muude sotsiaalsete garantiide seaduse võttis riigikogu vastu 1992. aasta 16. juunil 66 poolthäälega.

Koit Raua sõnul ei ole mingit kahtlust, et Zahharov oli üks peamisi Eesti iseseisvumise vastaseid ülemnõukogus. «Mitme teise saadikuga, kes ei pooldanud samuti eri põhjustel vaba Eestit, sai ikka õhtuti Kungla hotellis normaalsel moel asjadest rääkida, aga Zahharoviga ei tulnud sellised jutuajamised kõne allagi,» rääkis ta.