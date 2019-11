Margus Kottisele on elu pakkunud võimaluse vedada uue kaevanduse rajamist

Tellijale

Eestis ei ole just palju selliseid ettevõtteid, kus on üle 500 töötaja ja keskmine palk ulatub üle 2000 euro. VKG Kaevandused on üks nendest. Kuidas niisugust palgataset hoida ja kasvatada?

Igasugune palgatõus on tulevikus võimalik vaid efektiivsuse kasvatamise arvelt. Kogu aeg tuleb midagi ümber mängida, otsida paremat tehnoloogiat, kus masinad teevad rohkem tööd ära, protsesse digiteerida. See kõik viib ikkagi selleni, et töötajate arv tasapisi väheneb. See on selles sektoris iga ettevõtte ülesanne, kui just tootmist ei laienda.