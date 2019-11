Toidukuul serveeritakse kaevurigurmeed

Laupäeval, 9. novembril serveeritakse kaevandusmuuseumis Kohtla-Nõmmel kolmekäigulist lõunasööki, mida seal iga päev nautida ei saa. Kaevurigurmeed maa all ja maa peal pakuvad Moskva hotelli Metropol peakokk Andrei Šmakov koostöös Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse õpetajate ja õpilastega. Menüüs on näiteks pardiborš ja haugikotletid.

"Selle idee autor on Aivar Hanson [programmi Eesti Maitsed juht ja restoranijuhi White Guide Baltimaade sisujuht − toim.]. Ta leidis, et kaevandusmuuseum on äge koht, kus gurmeetoite pakkuda. Kuna meie köögis puuduvad selle valmistamiseks võimalused, valmivad toidud Ida-Virumaa kutsehariduskeskuses ja tuuakse sealt kohale," rääkis kaevandusmuuseumi juhataja Etti Kagarov.