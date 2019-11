Kanadas kasvanud noormees tuli vabatahtlikult Eestisse aega teenima

Zachary Amolins tuli aega teenima Kanadast. Tuli isa uhkuseks ja ema õuduseks, et kogeda kõike seda, mis Eesti poistele on tavaline ja kohustuslik.

"Kui ma alguses tulin ja ainult paari eestikeelset sõna oskasin, siis toakaaslased arvasid, et ma olene venelane. Kui nad aru said, et ma olen Kanadast, arvasid nad, et ma olen hull. Arvavad senimaani," muigab Kanadas sündinud ja elanud Zachary Amolins, kes on üks viiest ajateenijast, kes on tulnud oma kodanikukohust täitma mitte kodusest Eestist ega naaberriikidest, vaid kaugelt ookeani tagant.